El cierre de la final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami dejó un capítulo tan resonante como inesperado. Una vez consumada la victoria 3 a 0 de los locales, lo que comenzó con saludos entre futbolistas terminó derivando en una pelea generalizada que se extendió varios minutos sobre el césped del Lumen Field.

Escándalo tras la final: incidentes entre jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders

Si bien la transmisión oficial no registró el inicio del conflicto, las cámaras captaron a varios jugadores de Inter Miami involucrados en los forcejeos. Baltasar Rodríguez lanzó un golpe contra un rival, Tomás Avilés cayó al suelo en medio de un cruce y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros.

El episodio más grave lo protagonizó el uruguayo Luis Suárez. Las imágenes de Apple TV mostraron al delantero escupiendo a un integrante del cuerpo técnico de Seattle, lo que generó una fuerte polémica. A su vez, Sergio Busquets fue registrado en otro cruce con el mediocampista Danny Leyva, a quien le propinó un golpe en el rostro.

X de Yeudiel Pacheco

En contraste, Lionel Messi se mantuvo al margen de los incidentes. El capitán argentino permaneció apartado de la pelea, mientras saludaba a rivales y compañeros en la mitad de la cancha.

Escándalo tras la final: incidentes entre jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders

La gresca fue controlada minutos más tarde por la intervención de árbitros y allegados de ambos equipos, aunque dejó una mancha en la definición del certamen que consagró campeón a Seattle Sounders. Habrá que esperar la resolución disciplinaria de la MLS y de la organización del torneo, mientras Inter Miami centra ahora todas sus energías en la liga estadounidense, único objetivo para no cerrar la temporada sin títulos.