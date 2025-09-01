Escándalo tras la final: incidentes entre jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders

El cierre de la final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami dejó un capítulo tan resonante como inesperado. Una vez consumada la victoria 3 a 0 de los locales, lo que comenzó con saludos entre futbolistas terminó derivando en una pelea generalizada que se extendió varios minutos sobre el césped del Lumen Field.

Si bien la transmisión oficial no registró el inicio del conflicto, las cámaras captaron a varios jugadores de Inter Miami involucrados en los forcejeos. Baltasar Rodríguez lanzó un golpe contra un rival, Tomás Avilés cayó al suelo en medio de un cruce y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros.

El episodio más grave lo protagonizó el uruguayo Luis Suárez. Las imágenes de Apple TV mostraron al delantero escupiendo a un integrante del cuerpo técnico de Seattle, lo que generó una fuerte polémica. A su vez, Sergio Busquets fue registrado en otro cruce con el mediocampista Danny Leyva, a quien le propinó un golpe en el rostro.

En contraste, Lionel Messi se mantuvo al margen de los incidentes. El capitán argentino permaneció apartado de la pelea, mientras saludaba a rivales y compañeros en la mitad de la cancha.

La gresca fue controlada minutos más tarde por la intervención de árbitros y allegados de ambos equipos, aunque dejó una mancha en la definición del certamen que consagró campeón a Seattle Sounders. Habrá que esperar la resolución disciplinaria de la MLS y de la organización del torneo, mientras Inter Miami centra ahora todas sus energías en la liga estadounidense, único objetivo para no cerrar la temporada sin títulos.