Oscar Alfredo Ruggeri no se bancó una frase de Sebastián Vignolo sobre el River de Marcelo Gallardo.

Vignolo, conductor de 90 Minutos, dijo que el título local es "el único que le falta" al Muñeco.

"No, no, no podés decir eso", lo corrigió Ruggeri. El Cabezón recordó que a Gallardo además le falta el título de campeón del mundo, trofeo que conquistó el equipo dirigido por Héctor Veira en 1986, del que él era una de los defensores centrales.

"CON EL RIVER DEL 86 HACÍAMOS M... AL RIVER DE GALLARDO"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri se refirió a una comparación entre el equipo que salió Campeón del Mundo y el presente del 'Muñeco'. pic.twitter.com/rgTYmPku8W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 6, 2020