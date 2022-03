Los deportes electrónicos, más conocidos como “esports”, ganaron masividad en los últimos años gracias a la profesionalización de videojuegos como Counter Strike, League of Legends, Dota 2 y Valorant. Dicha profesionalización vino de la mano de clubes que, a través de la contratación de los mejores jugadores, buscaron (y buscan) ganar terreno mediante triunfos en competiciones. En diálogo con Télam, jugadores y directivos de esports explicaron cómo es su día a día en este mundo.



Nicolás Miozzi, conocido en el ambiente como “NikoM”, es un atleta profesional de Counter Strike que actualmente juega en River Plate Gaming, la franquicia de esports del Millonario. Al igual que los jugadores de fútbol de la actualidad idolatraban a figuras como Ronaldinho o Juan Román Riquelme, Nicolás señaló en diálogo con Télam que una de sus influencias fue el sueco “f0rest (Patrik Lindbgerg), que en esa época jugaba en el club Fnatic”.



“Desde chiquito iba al cyber para jugar al Counter Strike. A partir de ahí, me metí mucho en los videojuegos”, narró. Sin embargo, el atleta explicó que al principio de su carrera su familia “estaba preocupada” porque su trabajo no le daba “suficiente dinero para poder vivir”. “Después cuando les demostré que podía vivir de esto me bancaron mucho más”, desarrolló.



Florencia Ferrer, conocida en el ambiente como “Flowy”, también es jugadora profesional de Counter Strike, y pasó por clubes como Maycam Evolve y New Pampas. “Me gustaba mucho mirar a los pibes de Isurus (otro club famoso de Sudamérica). No podía irme sin la sensación de querer estar del lado de las pantallas”, señaló respecto a sus comienzos.

Al igual que en el caso de NikoM, el apoyo que recibió fue más bien mixto, puesto que según sus propias palabras: “Algunos me felicitaban y otros se preocupaban. Tal vez alguien que no conoce de este mundo lo ve de afuera y no cree que se pueda ganar plata ´jugando jueguitos´''.

Cómo se entrenan

Diego Foresi es CEO de Infinity Esports, club radicado en Costa Rica con jugadores de varios países de Latinoamérica. Reconoció que, en la región, los deportes electrónicos están en una fase prematura, por eso hizo hincapié en que “los clubes tienen que desarrollar el talento a través de gaming houses (una pensión de jugadores de esports) y preparadores deportivos”.



“Hay que entender que ser un atleta de esports es como ser un atleta de un deporte tradicional. Si bien hay menos desarrollo energético en la parte física, no nos olvidemos que la energía que uno emplea cuando está concentrado o lee también es alta”, señaló Foresi.

Respecto a cómo es la rutina de un jugador profesional, NikoM, que llegó a jugar en Europa y Estados Unidos, donde los esports están mucho más arraigados a la cultura deportiva, explicó: “Me levanto temprano, miro mucha teoría del juego, lo pongo en práctica en los entrenamientos. Trato de comer bien para tener energía para la tarde, pero todo varía de acuerdo con el jugador”.



En ese sentido, Flowy señaló: “La rutina en el caso del counter es bastante variada y hay que separar los tiempos para tener un ratito para cada cosa; por ejemplo, practicar puntería, ver a los otros jugadores y explorar los mapas. Y para algo grupal podés mirar a otros equipos para entender por qué juegan como juegan”.

¿Se puede vivir de los esports?

Para fichar por un club profesional de esports, Foresi explicó que se trata de “un proceso bastante largo” en el que hay que “identificar primero las características mecánicas del jugador” y después se le realiza un seguimiento. Y en caso de fichar, el jugador primero se tiene que adaptar al equipo en el que se va a desempeñar para poder desempeñarse en las mejores condiciones.

Vivir de los deportes electrónicos es como el sueño de jugar en primera, es posible, pero complicado. Para NikoM, “hoy un buen jugador puede vivir a largo plazo”, aunque Flowy remarcó que “las oportunidades para vivir de los esports son pocas”.



Clubes de gran magnitud como G2 Esports se pueden permitir fichajes de alrededor de 600 mil dólares como lo fue en el caso de m0NESY, un jugador ruso de 16 años que ya es potencia en el Counter Strike.



Si bien en Argentina el caso es distinto, los jugadores de esports, según aclararon pueden permitirse vivir de los deportes electrónicos si fichan por clubes como 9z, Leviatan, River Plate Gaming o Isurus, los que predominan en la escena argentina. Y los que triunfan a nivel local se permiten, como NikoM, mostrar el nivel rioplatense a nivel mundial, donde los clubes argentinos cada vez se hacen más presentes.

