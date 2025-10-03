eSports en Evita: el dúo que hizo historia

La nueva cancha cordobesa: Pía y Lautaro, pioneros en Mar del Plata

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se celebran en Mar del Plata hasta el 4 de octubre, son siempre escenario de historias inspiradoras. Este año, sin embargo, el relato se extiende más allá de las pistas y los campos tradicionales para incorporar una de las disciplinas más novedosas: los eSports. Córdoba hace su debut en esta modalidad, de la mano de una dupla oriunda de Bell Ville: Pía Baiocchi y Lautaro McCormack.

Ambos jóvenes tienen 17 años y son estudiantes del IPET 267 Antonio Graziano. Compiten en la modalidad de FIFA, uno de los videojuegos más populares a nivel mundial. Lo notable de su participación es que, a pesar de estar representando a la provincia frente a una pantalla, su trayectoria está profundamente arraigada en el deporte escolar tradicional.

Del fútbol y el patín a la consola

La historia de Pía y Lautaro no comenzó con un control en sus manos. Lautaro juega al fútbol, mientras que Pía se dedica al patín. A lo largo de los años, ambos han representado a su escuela en múltiples ediciones del programa Córdoba Juega, participando en diversas disciplinas como básquet, fútbol, handball y vóley.

Motivados por su profesor, Lisandro Piñero, decidieron sumarse este año a la nueva propuesta de los eSports. Su objetivo era claro: alcanzar la instancia nacional en Mar del Plata, un sueño que lograron concretar. Para llegar a esta final, superaron todas las instancias clasificatorias provinciales.

El camino no fue sencillo, implicó viajes, coordinación de tiempos de estudio, partidos definitorios y entrenamientos intensos después de clases. No obstante, la pasión por la competencia fue el motor principal.

“Nos encanta competir, sea en la cancha o en la Play. Pero esto no es solo jugar por jugar. Practicamos y nos preparamos como en cualquier otro deporte”, afirman los jóvenes, destacando la seriedad con la que abordan la disciplina digital.

Innovación y desarrollo

Actualmente, Pía y Lautaro se encuentran compitiendo en "La Feliz" (Mar del Plata) con la misma dedicación que demostrarían en la pista de patinaje o en una cancha de fútbol. Su profesor, Lisandro Piñero, subraya la importancia de esta inclusión en los juegos: “Es una linda disciplina que complementa y que ahora, al tener la posibilidad de participar en una instancia nacional, motiva mucho a los chicos para seguir practicando”.

Lisandro asegura que tanto los eSports como los deportes tradicionales son cruciales para el desarrollo de los jóvenes.

Pía y Lautaro son un claro ejemplo de la nueva generación de deportistas de Córdoba que no temen combinar la tradición con la innovación. Ellos entienden que el deporte es mucho más que obtener una medalla; es una vía para crecer, compartir experiencias y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Esta semana, la provincia de Córdoba juega y los apoya en su debut histórico.