La estrella estadounidense Simone Biles se retiró este martes por lesión de la final por equipos de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Biles, de 24 años y ganadora de cuatro medallas de Oro en Río 2016, inició la competencia, participó de la primera rotación en salto de potro pero sintió una molestia en el tobillo luego de una mala recepción y se retiró para ser atendida.

La organización de Tokio 2020 informó que Biles debió ser atendida por los médicos afuera del centro de Ariake y cuando regresó ya figuraba como suplente y no participó de la segunda rotación.

"Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones", amplió la cuenta oficial de Gimnasia de Estados Unidos.



Biles había recibido la peor puntuación (13.766) en salto de potro y quedó por debajo de sus compañeras de equipo y de la rusa Anguelina Mélnikova, quien se quedó con el mejor puntaje (14.600).



La joven gimnasta no había tenido el debut esperado en las pruebas clasificatorias y expresó su frustración en sus redes sociales.



"No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé", publicó Biles en su cuenta oficial de Instagram, luego de su presentación en Tokio 2020.



Y luego agregó: "Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil".

Télam