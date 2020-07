La revista deportiva France Football informó que este año no entregará el Balón de Oro al mejor jugador del año debido a las consecuencias excepcionales generadas por la pandemia de coronavirus sobre el fútbol. Esta decisión, de por sí también es excepcional ya que es la primera vez que no se realizará la gala desde su creación en 1956.

La publicación francesa justifica su decisión en la dificultad para calificar la actuación de los futbolistas. De esta manera ningún futbolista podrá poner su nombre a continuación de los de Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe, ganadores del Balón de Oro el año anterior.

"Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. Porque no se puede comparar lo incomparable y porque no puede prevalecer la igualdad -a nivel estadístico y de preparación- de este título honorífico ya que no todos los aspirantes están en el mismo barco", justificó la revista su decisión de no entregar el premio.

"No queríamos poner un asterisco indeleble a la lista de premiados. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece lo más responsable y lógico", agregó.