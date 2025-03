Este fin de semana comienzan los Torneos del Hockey sobre Césped cordobés

⏭ TORNEO APERTURA DAMAS "A" 2025

El Torneo Oficial Damas "A" tendrá su 1ª fecha del TORNEO APERTURA este sábado a las 16:30.

12 equipos con objetivos diferentes pero protagonizando un certamen que tendrá nuevo formato. Además sigue vigente la implementación de la definición de shoot out para los partidos que finalicen con empate pero para esta temporada sumarán 0,50 de bonus.

Para ésta temporada habrá un Torneo Apertura y un Torneo Clausura (en ambos habrá 11 fechas); que dejará un campeón de cada torneo y que para el mes de noviembre habrá un Campeón de la temporada 2025.

El Torneo Apertura se jugará en una rueda (todos contra todos) y tras las 11 fechas, el 1º clasificará a la Final en tanto del 2º al 5º pasarán a los Play Offs.

En el inicio de los Play Offs jugarán, 2º vs 5º y 3º vs 4º a un partido y los ganadores jugarán la siguiente instancia para definir el clasificado a la Final con el 1º de la Fase Clasificatoria. El ganador de esa final será el Campeón del Torneo Apertura y a su vez clasificará a una posible Finalísima para definir el Campeón de la Temporada 2025 .

La jornada inaugural del TORNEO APERTURA será este sábado con sus seis encuentros y donde el clásico entre Universitario y La Tablada se jugará en la cancha "Soledad Garcia" del Polo Deportivo del Kempes.

Además La Salle HC recibirá a Universidad Nacional de Río Cuarto, Barrio Parque ante Jockey Club, Palermo Bajo con Tala RC mientras que Córdoba Athletic en la sede enfrentará a Córdoba Athletic "Negro" (hace de local en la sede) y San Martin RC el otro ascendido recibirá a Uru Cure RC.

TORNEO CLAUSURA :

Luego de la finalización del Apertura comenzará el TORNEO CLAUSURA que en su fixture será la "vuelta" del Apertura pero para la tabla de posiciones los 12 equipos se dividirán en dos zonas bajo sistema olímpico y en base a las posiciones del Apertura.

Los 1º de cada zona clasificarán a Semifinales en tanto los 2º y 3º cruzarán en el inicio del Play Offs; los ganadores de esa instancia enfrentarán en semis a los 1º.

A su vez los ganadores de esos cruces pasarán a la Final del Clausura y cuyo ganador será el Campeón

En caso que el ganador del Apertura y del Clausura sea el mismo equipo se consagrará automáticamente Campeón 2025 mientras que si hay dos equipos jugarán la Finalísima a un partido para definir el campeonato 2025.

A su vez habrá 2 descensos al final de temporada, más una Promoción.

- Primer Descenso: 6º Zona “A” vs 6º Zona “B”, jugarán un partido. El perdedor descenderá (quedarán en el 12º puesto) al Damas “B” 2026 y el ganador jugará un partido más por el descenso.

- Segundo Descenso: 5º Zona “A” vs 5º Zona “B”, a un partido. El ganador finalizará en la 9º posición del torneo.

- Ganador partido Primer Descenso vs el Perdedor del juego entre los 5º. A un partido, el perdedor (quedará en la 11º ubicación del torneo) descenderá al Damas B del 2026 y el ganador (quedará en la 10º lugar del torneo) jugará la Promoción vs 3º del Damas “

⏭ TORNEO APERTURA CABALLEROS de CÓRDOBA 2025

El Torneo Apertura Caballeros de Córdoba comenzará este fin de semana con la 1º fecha y la novedad que tendrá un equipo más formando parte del certamén cordobés.

El TORNEO APERTURA participarán 6 equipos y para este temporada se sumó el club Barrio Parque. Se jugarán 5 fechas y luego los 4 primeros de la tabla de posiciones clasificarán a Semifinales. Luego los ganadores pasarán a la final para definir el Campeón del Torneo Apertura.

La jornada comenzará el sábado con el adelanto de fecha en la cancha "Soledad Garcia" del Polo Deportivo del Kempes a las 19:10 cuando se juegue el clásico cordobés entre Jockey Club y Universitario.

A su vez el domingo a las 16:30 lo harán La Salle HC con Córdoba Athletic y Palermo Bajo con Barrio Parque.

INFO TORNEO INTERPROVINCIAL CABALLEROS 2025

Luego de finalizado el Torneo Apertura de Córdoba comenzará el 11 de mayo la 10ª edición del Torneo Interprovincial de Caballeros donde participarán Jockey Club, La Salle HC, Córdoba Athletic, Universitario, además la grata novedad que se suma Palermo Bajo, además estarán los elencos rosarinos de Jockey Club, Universitario y Gimnasia y Esgrima.

⏭ TORNEOS OFICIALES DAMAS 2025

Desde esta temporada habrá nueva denominación de los torneos de Damas de ascenso.

- Torneo Oficial Damas “B” (anteriormente B1): comienza este sábado 15/03

- Torneo Oficial Damas “C” (anteriormente B2): comienza este sábado 15/03

- Torneo Oficial Damas “D” (anteriormente B3): comienza el 23/03

- Torneo Oficial Damas “E” (se suma este torneo): comienza el 23/03.

TORNEO APERTURA DAMAS "B" 2025

Este sábado a las 16:30 se iniciará el Torneo Apertura Damas "B" 2025 con la 1ª fecha: Jockey Club "Rojo" vs Universitario "Rojo", Jockey de Villa Maria vs La Salle HC "Blanco", Carlos Paz RC vs Córdoba Athletic "Rojo", El Carmen de Monte Cristo vs Palermo Bajo "B", Jockey Club "B" vs Antártida Argentina y Alta Gracia RC vs Talleres.

TORNEO APERTURA DAMAS "C" 2025

Por su parte también este sábado a las 16:30 será el turno para el comienzo del Torneo Apertura en Damas "C".

Por la 1ª fecha jugarán: La Tablada "Rojo" vs Universitario "Blanco", Universidad Nacional de Rio Cuarto "B" ante Unión de Oncativo, Athletic "Rojinegro" (juega en el Bimbo) vs Municipalidad, Tala RC "Blanco" con Córdoba Rugby, Barrio Parque "Blanco" ante Barrio Parque "Verde" (en cancha 7 Soles de Universitario) y Universidad Nacional de Córdoba ante La Tablada "Azulgrana".