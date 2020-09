La AFA autorizó la realización de cinco partidos amistosos pautados para el sábado.

LOS PARTIDOS AMISTOSOS DEL SÁBADO

GIMNASIA vs. HURACÁN

Hora: 9.30



SAN LORENZO vs. ARGENTINOS

Hora: 9.30



VÉLEZ vs. BANFIELD

Hora: 9.30



ESTUDIANTES vs. ARSENAL

Hora: 9.30



NEWELL´S vs. UNIÓN

Hora: 10