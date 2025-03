El conjunto albirrojo buscará volver al triunfo en el Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí para no complicarse en la clasificación de cara a la recta final.

Para este compromiso ante Barracas, Eduardo Domínguez no tendrá a disposición a algunos de los puntos altos del equipo, y deberá rearmar el once inicial. Vale recordar que, tras el empate frente a Newell's Old Boys con arbitraje de Fernando Espinoza, tres futbolistas quedaron suspendidos.

Guido Carrillo y Santiago Arzamendia vieron la tarjeta roja y se perderán los próximos dos juegos, por lo que regresarán a la convocatoria para el Clásico Platense.

Por su parte, Ascacibar llegó a la quinta amonestación y podrá estar en consideración para el juego contra Belgrano en UNO.

Otro de los que se perderá la visita a cancha de Arsenal será Juan Sebastián Boselli, ya que se encuentra marginado por una lesión muscular.

FORMACIONES:

Barracas Central:Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Yonathan Rak, Fernando Tobio, Kevin Jappert y Rodrigo Insúa; Nahuel Barrios, Dardo Miloc e Iván Tapia; Jhonatan Candía y Gonzalo Morales. DT. Rubén Darío Insúa

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez o Bautista Kociubisnki, Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y José Sosa; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Lucas Alario. DT. Eduardo Domínguez

Cancha: Arsenal en Sarandí

Hora: 18.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Lucas Novelli