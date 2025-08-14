Estudiantes consiguió una victoria agónica y polémica ante Cerro Porteño

Estudiantes de Eduardo Domínguez logró un inesperado triunfo por 1-0 frente a Cerro Porteño en la Nueva Olla de Asunción, en el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. El encuentro, que pudo ser seguido por Disney+ en Sudamérica, se definió en los minutos finales, dejando un resultado con polémica y el protagonismo del arquero Fernando Muslera.

El partido comenzó con un dominio inicial de "el Pincha", que supo imponerse ante un Cerro Porteño que se mostró respetuoso y lo dejó avanzar. Estudiantes generó la oportunidad más clara a los 23 minutos con un potente remate de Santiago Arzamendia que fue desviado con una gran atajada por el arquero Martín Arias. Sobre el final de la primera mitad, Santiago Ascacíbar también estuvo cerca con un disparo que se fue pegado al palo.

Sin embargo, el complemento mostró un cambio de actitud por parte de Cerro Porteño, que salió con otro ímpetu y logró controlar la mitad de la cancha, generando peligro constante. En este período, Fernando Muslera se erigió como figura excluyente. A los 67 minutos, el arquero realizó una intervención crucial ante un cabezazo de Jorge Morel que llevaba destino de gol, luciéndose para desviarla del ángulo. Poco después, Muslera eludió a Juan Manuel Iturbe en un mano a mano, acción que llevó al árbitro Piero Maza a amonestar a Iturbe por considerar que simuló una falta.

La acción decisiva llegó en los últimos minutos del encuentro. Guido Carrillo recibió el balón con peligro entre los defensores, y Matías Pérez le habría cometido una falta según la interpretación del árbitro. La jugada generó gran nerviosismo y protestas, con el árbitro Piero Maza mostrando varias tarjetas amarillas, mientras se esperaba una corrección del VAR que finalmente no llegó.

Inmediatamente después de la decisión, Santiago Ascacíbar tomó la responsabilidad de ejecutar el penal. Tras varios minutos de espera, Ascacíbar remató al medio mientras el arquero se tiraba hacia un lado, sellando así el 1-0 final a favor de Estudiantes. Este triunfo, inesperado por el desarrollo del juego, le otorga a Estudiantes una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará en su estadio, UNO, ante su público.

PREVIA

Estudiantes de La Plata visita a Cerro Porteño de Paraguay en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se desarrolla en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Hasta los 28 minutos del primer tiempo, el marcador permanece 0 a 0. Después de media hora de juego, Estudiantes y Cerro Porteño no lograron sacarse ventajas. El partido se ha caracterizado por un "ida y vuelta constante", donde la pelota dura poco en posesión de los jugadores de ambos equipos, sin que los arqueros Alexis Martín Arias ni Fernando Muslera hayan tenido que intervenir. El encuentro dio inicio con el toque hacia atrás del argentino Jonatan Torres.

Formaciones Confirmadas: Ambos equipos saltaron a la cancha con sus formaciones confirmadas:

Cerro Porteño (Paraguay): DT: Diego Martínez. Jugadores: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Ignacio Aliseda, Jorge Morel, Wilder Viera, Fabricio Domínguez; Jonatan Torres y Juan Manuel Iturbe.

Estudiantes de La Plata (Argentina): DT: Eduardo Domínguez. Jugadores: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez (quien será titular), Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré.

El "Pincha" busca conseguir un buen resultado que le permita encaminar la serie en este certamen continental.