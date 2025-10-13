Estudiantes de Río Cuarto dio un paso firme en su camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional. El equipo, también conocido como “El Celeste” o “El León”, se impuso 2-1 sobre Patronato de Paraná, apodado “El Patrón”, en el estadio Antonio Candini. Este encuentro fue el primer cruce de los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Iván Delfino logró capitalizar su superioridad durante la primera mitad del juego. El marcador se abrió a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Martín Garnerone convirtió un penal con una definición cruzada, poniendo el 1-0. El penal había sido sancionado a favor de Estudiantes por una mano de Santiago Bellati sobre Nahuel Viñas. Poco después, a los 20 minutos, Tomás González estiró la ventaja para el local.

Patronato, bajo la dirección técnica de Gabriel Gómez, intentó reaccionar rápidamente. A los 25 minutos del primer tiempo realizó una modificación, ingresando Valentín Pereyra en lugar del amonestado Bellati. Sin embargo, los dirigidos por Delfino supieron manejar el juego gracias a la diferencia conseguida.

En el inicio del complemento, el equipo visitante logró el descuento: a los 4 minutos del segundo tiempo, Facundo Díaz anotó para Patronato. Minutos más tarde, a los 7, Patronato estuvo cerca del empate, pero un cabezazo de Castro se fue pegado al palo.

A medida que transcurría el tiempo, el partido se tornó más parejo. Estudiantes, a diferencia del primer tiempo, cedió la posesión del balón, pero fue capaz de aguantar la diferencia de 2-1, lo que le permitió sellar su clasificación a la próxima instancia del Reducido.

Ventaja deportiva y próximo desafío

Por haber finalizado segundo en la fase regular, Estudiantes jugó esta instancia a partido único en Río Cuarto y contó con ventaja deportiva en caso de empate.

Ahora, clasificado a cuartos de final, Estudiantes volverá a gozar de la ventaja deportiva y definirá la serie en el estadio Antonio Candini, ya que esta próxima etapa será a ida y vuelta.

El “Celeste” se encuentra a la espera de su rival, que surgirá del partido entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán.

Si Deportivo Morón avanza (que juega de local y también cuenta con ventaja deportiva), Estudiantes enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.

Si, en cambio, el que logra avanzar es San Martín de Tucumán, el rival del “Celeste” será Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El cuerpo técnico de Estudiantes está liderado por Iván Delfino, y el plantel que enfrentó a Patronato estuvo compuesto por: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás González, Martín Garnerone; Javier Ferreira y Lucas González. Entre los cambios realizados por Estudiantes estuvieron los ingresos de Francisco Galván, Mauro Valiente, Saúl Nelle, Facundo Cobos, Marcos Enrique, Alan Sombra y Sergio Ojeda.