El León cayó en Chaco y dejó escapar el liderazgo

Estudiantes de Río Cuarto sufrió una dura derrota este sábado al caer 2-0 de visitante ante Chaco For Ever, en el marco de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio Juan Alberto García.

Con este resultado adverso, el equipo dirigido por Iván Delfino no solo cortó una racha positiva de cinco victorias consecutivas, sino que también resignó la oportunidad de mantenerse en lo más alto de la Zona B en la recta final del campeonato.

El local, Chaco For Ever, se impuso gracias a la solidez y efectividad. El marcador se abrió a los 41 minutos del primer tiempo, cuando un córner ejecutado por Joaquín Mateo fue cabeceado por Matías Romero, desviando la trayectoria para que Santiago Úbeda definiera y pusiera el 1-0. En el complemento, Chaco For Ever aumentó la diferencia a los 10 minutos, tras un pase de Mateo que Matías Romero transformó en el segundo gol, sellando el 2-0 final.

El once inicial de Estudiantes estuvo conformado por Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Mauro Valiente, Alejandro Cabrera, Tomás González, Martín Garnerone; Agustín Fontana y Lucas González.

Consecuencias directas en la tabla

La derrota significó un cambio en la cima del grupo. Estudiantes, que llegaba con la ilusión de acercarse a la definición por el ascenso a Primera División, se mantuvo con 56 unidades.

Inmediatamente, el "Celeste" cedió el liderazgo a Gimnasia de Mendoza, que alcanzó las 59 unidades tras vencer 2-0 a San Telmo, convirtiéndose en el único puntero de la zona. De esta manera, el elenco cordobés quedó a tres puntos de la cima de la Zona B.

A pesar de ceder el primer puesto, Estudiantes se mantiene en las primeras ubicaciones del grupo. El León deberá enfocarse ahora en los dos últimos compromisos decisivos de la fase regular para continuar luchando por alcanzar la final por el ascenso: