Estudiantes venció esta noche como visitante por 2 a 0 a Carabobo de Venezuela, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América, llevado a cabo en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

Los goles para el conjunto argentino los convirtieron Santiago Núñez, a los 45 minutos de la primera mitad, y Santiago Ascacíbar de penal, a los 27 minutos de la segunda parte.

Por su parte, Edson Tortolero se fue expulsado en el elenco venezolano, a los 19 minutos del complemento, luego de cometer una fuerte infracción sobre el centrocampista Ezequiel Piovi.

Con este triunfo, los dirigidos por Eduardo Domínguez comenzaron su andadura en el campeonato internacional con buen pie y deberán enfrentar a Universidad de Chile en la siguiente cita del certamen, el martes 8 de abril desde las 21:30.

En cuanto al ámbito local, el "León" de La Plata recibirá a Belgrano el próximo viernes desde las 19:00 por la duodécima jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que se encuentra quinto de la Zona A con 19 puntos.

En una primera mitad pareja, el "Pincha" encontró la ventaja en los pies de Santiago Núñez a los 45 minutos, quien conectó de cabeza un gran centro desde el tiro de esquina izquierdo por parte de Tiago Palacios.

A los 6 minutos de la segunda parte, Santiago Arzamendia controló por la banda izquierda y colocó un pase buscapié, que fue empujado por el volante Santiago Ascacíbar, pero terminó en un córner.

Más adelante, el delantero venezolano Tortolero fue a disputar la pelota con Piovi, pero el atacante impactó en el tobillo del futbolista albiceleste y el árbitro Jhon Ospina Londoño decidió mostrarle la tarjeta roja.

Poco tiempo después, Carabobo iba a recibir otro revés luego de que Pablo Bonilla cometiera una infracción sobre Arzamendia dentro del área y el encargado de impartir justicia convalidara el remate desde los doce pasos a instancias de VAR.

En tanto, el volante Santiago Ascacibar cambió por gol la pena máxima para ampliar la diferencia en el resultado y sentenciar el partido.

Síntesis

Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

Árbitro: Jhon Ospina Londoño.

Carabobo: Lucas Bruera; Pablo Bonilla, Ezequiel Neira, Norman Rodríguez, Juan Camilo Pérez Vasco, Gustavo González, Matías Núñez, Carlos Ramos, Edson Tortolero, Cristian Cañozales y Flabián Londoño. D.T: Diego Merino.

Estudiantes: Matías Lisandro Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Santiago Rodríguez, Santiago Arzamendia, Gabriel Neves, Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi y Guido Carrillo. D.T: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 45m Santiago Núñez (E).Gol en el segundo tiempo: 27m Santiago Ascacíbar (E).

Cambios en el segundo tiempo: 09m Joshuan Berrios por Flabian Londoño (C); 27m Jimmy Congo por Matías Núñez (C); 27m Miguel Pernía por Carlos Ramos (C); 31m Edwin Cetré por Ezequiel Piovi (E); 31m José Sosa por Cristian Medina (E); 37m Lucas Alario por Guido Carrillo (E); 37m Alexis Manyoma por Tiago Palacios (E); 38m Robert Hernández por Cristian Cañozales (C); 38m Franner Lopez por Juan Pérez (C); 42m Facundo Farías por Santiago Ascacibar (E).

Incidencias en el segundo tiempo: 19m Edson Tortolero (Tarjeta roja) (C).