Estudiantes visita a Cerro Porteño de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata visita a Cerro Porteño de Paraguay en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se desarrolla en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Hasta los 28 minutos del primer tiempo, el marcador permanece 0 a 0. Después de media hora de juego, Estudiantes y Cerro Porteño no lograron sacarse ventajas. El partido se ha caracterizado por un "ida y vuelta constante", donde la pelota dura poco en posesión de los jugadores de ambos equipos, sin que los arqueros Alexis Martín Arias ni Fernando Muslera hayan tenido que intervenir. El encuentro dio inicio con el toque hacia atrás del argentino Jonatan Torres.

Formaciones Confirmadas: Ambos equipos saltaron a la cancha con sus formaciones confirmadas:

Cerro Porteño (Paraguay): DT: Diego Martínez. Jugadores: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Ignacio Aliseda, Jorge Morel, Wilder Viera, Fabricio Domínguez; Jonatan Torres y Juan Manuel Iturbe.

Estudiantes de La Plata (Argentina): DT: Eduardo Domínguez. Jugadores: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez (quien será titular), Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Alexis Castro, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré.

El "Pincha" busca conseguir un buen resultado que le permita encaminar la serie en este certamen continental.