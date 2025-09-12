Etcheverry abre la serie de Argentina ante Países Bajos en la Copa Davis
El equipo nacional inicia este viernes su participación en los Qualifiers 2025 en Groningen. El cruce definirá un lugar en las Finales de noviembre en Bologna.
La Selección argentina de tenis afrontará este fin de semana la serie frente a Países Bajos por la clasificación a las Finales de la Copa Davis 2025. El enfrentamiento, correspondiente a los Qualifiers, se desarrollará entre viernes y sábado en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen.
El sorteo realizado el jueves dispuso que Tomás Martín Etcheverry (64° del ranking ATP) juegue el primer punto ante Jesper De Jong (79°), desde las 9:00 hora argentina. A continuación será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien se medirá con Botic Van de Zandschulp (82°).
La jornada del sábado comenzará con el partido de dobles y seguirá con los dos cruces de singles restantes. Argentina, conducida por Javier Frana, contará con Andrés Molteni y Horacio Zeballos —reciente campeón del US Open en dobles— como pareja destacada. El equipo se completa con Francisco Comesaña (61°), convocado por primera vez para la competencia.
Países Bajos, dirigido por Paul Haarhuis, estará integrado por Jesper De Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden (161°) y los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek. La serie se jugará sobre superficie dura, en un estadio con capacidad para 3.855 espectadores.
El conjunto argentino asume el cruce con leve favoritismo debido a la ausencia de Tallon Griekspoor (31°), primera raqueta neerlandesa.
Los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y DSports. Los Qualifiers reúnen a 14 equipos en siete llaves al mejor de cinco partidos, cuyos ganadores se sumarán al campeón vigente, Italia, en las Finales que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre.
En esta instancia también se enfrentan: Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.