La jornada inaugural del US Open 2025 tuvo protagonismo argentino en Nueva York. En un duelo nacional, Tomás Etcheverry (58° del ranking ATP) se impuso con autoridad frente a Camilo Ugo Carabelli (43°) en sets corridos, con parciales de 6-3, 6-2 y 6-0, avanzando a la siguiente fase del torneo.

En el turno vespertino, Mariano Navone (74°) luchó hasta el final pero cayó en un encuentro de cinco sets ante el estadounidense Marcos Giron (55°), con resultado de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4.

La representación argentina en el cuadro masculino continuará con Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Federico Gómez, este último clasificado desde la qualy. En el cuadro femenino, la presencia nacional estará en manos de Solana Sierra, quien jugará por segunda vez consecutiva en Flushing Meadows.

En la edición anterior del certamen, el italiano Jannik Sinner se coronó campeón y logró su segundo título de Grand Slam. En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka levantó el trofeo y ratificó su condición de referente en el circuito WTA.

📺 Dónde ver el US Open 2025 en Argentina El torneo puede seguirse en vivo a través de ESPN 2.