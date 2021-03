En declaraciones al programa La 580 Deportiva, que todos los domingos emite radio Universidad, la lanzadora en tiro con arco compuesto, María Eugenia González Briozzo trazó un panorama delicado de la situación que afronta la delegación que participó en México del Campeonato Panamericano preolímpico.

González Briozzo dijo que la situación es compleja, aunque reconoció que están recibiendo apoyo de su Federación y del Enard, que intentan que los deportistas puedan volver a Argentina lo antes posible. Al respecto, es sabido que por decisión del gobierno nacional a raíz de la pandemia, se suspendieron vuelo desde distintos países a Argentinos, entre ellos México.