La Euroliga, principal competición masculina continental de clubes de básquet, quedó suspendida definitivamente esta temporada, debido a la pandemia del coronavirus, que detuvo el torneo a seis jornadas del final de la campaña regular, anunció un comunicado, la instancia organizadora de la misma.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED