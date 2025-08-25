Everton estrena el Hill Dickinson Stadium con victoria 2-0 sobre Brighton en la Premier League

Un Comienzo Triunfal para una Nueva Era

El Everton ha iniciado una etapa histórica con la inauguración oficial de su flamante hogar, el Hill Dickinson Stadium, ubicado en el muelle de Bramley-Moore. Tras despedirse del legendario Goodison Park, apodado cariñosamente "La Vieja Gran Dama", el club disputó su primer partido de Premier League en el nuevo recinto, venciendo al Brighton por 2-0 en la fecha 2 de la temporada 2025.

Este esperado debut en liga se suma a la inauguración del estadio, que tuvo lugar previamente, el sábado 10 de agosto de 2025, con un amistoso a sala llena contra la AS Roma, que finalizó con una derrota local de 0-1 frente a 52.769 espectadores. Sin embargo, el verdadero festejo se vivió el 24 de agosto con la victoria en la Premier.

Victoria con Sello Grealish y Heroísmo de Pickford

El partido contra Brighton no solo fue la primera victoria del Everton en el campeonato, sino también una demostración de talento y solidez. Los goles fueron obra de Iliman Ndiaye y James Garner. Ndiaye tuvo el honor de convertir el primer gol en la historia del estadio Hill Dickinson, sumando así otro hito a su carrera, ya que también marcó los dos últimos goles en Goodison Park.

La victoria se construyó sobre la creatividad de Jack Grealish y la seguridad de Jordan Pickford. Grealish, siempre peligroso por la banda izquierda, fue clave en los dos tantos. A los 23 minutos, tras un contraataque perfecto, levantó la cabeza y entregó un pase preciso para que Ndiaye abriera el marcador. En la segunda etapa, a los 52 minutos, otra excelente construcción de contraataque culminó con una nueva asistencia de Grealish y un potente disparo de Garner para el 2-0.

A pesar de las oportunidades del Brighton, incluyendo remates al travesaño y al palo, la figura de Pickford fue decisiva. El arquero no solo tapó un mano a mano a Matt O'Riley sino que, a los 77 minutos, se arrojó hacia su izquierda para detener un penal ejecutado por Welbeck, negándole el descuento al visitante y afianzando la victoria.

Un Estadio de Vanguardia con Historia y Controversia

El Hill Dickinson Stadium es un recinto modernísimo que combina formas contemporáneas con detalles tradicionales, inspirados en los diseños del legendario arquitecto Archibald Leitch. Diseñado por Dan Meis, la fachada y el reluciente techo del estadio ya atraen la admiración de los aficionados.

La experiencia de los hinchas es primordial. Varias horas antes del inicio, los bares de Regent Road ya estaban repletos. Un espacio simbólico es el Everton Way, una avenida con 36.000 piedras que cuentan la historia de los aficionados y la comunidad del club. Además, el estadio cuenta con innovaciones como un nuevo sistema de pago en los bares que permite servirse cerveza simplemente pasando la tarjeta por el grifo.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. Los precios de las bebidas han generado críticas, con una cerveza San Miguel a £7.05, sidra a £6.85, vino blanco a £8 y refrescos a £3.20. También existen preocupaciones locales por los planes de más locales con licencia, como la Howard Kendall Suite, un bar y restaurante VIP. El concejal Dave Hanratty ha advertido sobre el posible "exceso" de puntos de ocio nocturno y el impacto en la calidad de vida de los residentes cercanos en Tobacco Warehouse.

Impacto en Liverpool y Desafíos Deportivos

Más allá del fútbol, el Hill Dickinson Stadium representa una inversión de gran importancia para Liverpool y la región. El entorno renovado del muelle ha ganado atractivo, y los comercios locales ya sienten el impacto positivo de los días de partido. Aunque todavía quedan pequeños trabajos de acabado, la inauguración con lleno total y esta primera victoria en Premier League muestran el gran potencial del recinto.

Para el club, la mudanza desde Goodison Park implica un reto deportivo. Expertos recuerdan el caso del West Ham, que tardó en adaptarse a su nuevo hogar tras dejar Upton Park. No obstante, un calendario favorable de partidos en casa al inicio de la temporada podría ayudar al Everton a asentarse rápidamente en su nuevo entorno, disipando cualquier temor y marcando el inicio de una prometedora nueva era para los Toffees.