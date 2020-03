Rustu Reçber, ex arquero de Barcelona y la Selección de Turquía, está internado en estado crítico por coronavirus y su salud empeoró en las últimas horas, según informaron medios locales. Su país tiene hasta este martes 10.827 casos confirmados de coronavirus, con 168 víctimas fatales.

"Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Ésta es la parte más difícil, no poder estar con él. Está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", pidió su esposa Isil.

Luego de conocerse la noticia de la infección para el ex futbolista de 46 años, esta última fue muy cuestionada en los últimos días ya que volvió de Estados Unidos a su país e incumplió la cuarentena, aunque sus exámenes de COVID-19 dieron negativos.