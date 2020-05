El exjugador brasileño de fútbol sala Alex Barbosa Pereira, más conocido como Leco y que brilló en equipos como Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama, murió a los 44 años posiblemente por Covid-19.

Leco estaba ingresado en un hospital y falleció según informó la Federación de Fútbol Sala de Río de Janeiro en un comunicado.

"Los médicos le realizaron dos test para detectar si se trataba de COVID-19 y dieron negativo, pero el resultado de un tercer examen constató que padecía la enfermedad"​, afirmaron desde la Federación.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! 🙏 pic.twitter.com/LfYg2lAJtG