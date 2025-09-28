El tucumano Arón Quiroga (9), con el dorsal 9 en la espalda, finalizó este domingo en el primer lugar de la categoría 10K de la Maratón por los 100 Años del Colegio de Abogados de Córdoba, que se desarrolló por las calles céntricas de nuestra ciudad.

Quiroga empleó un tiempo de 30 minutos y 15 segundos para recorrer los 10 km estipulados (la mitad de la distancia establecida para una maratón completa), aventajando por apenas 21 segundos a uno de los favoritos, el también tucumano —aunque radicado en Córdoba— Pedro Luis Gómez (2), campeón nacional de maratón y con el cuarto mejor registro argentino histórico en la distancia.

Entre las mujeres, la ganadora fue la marplatense Mariana Borelli (1), múltiple campeona nacional y sudamericana en pruebas de mediofondo, que en esta ocasión cronometró un tiempo de 35 minutos y 40 segundos, por delante de la porteña Camila Farinelli (3), que concluyó a escasos 10 segundos de distancia.

Con 10K para los más rápidos, 6K para la familia y 1K participativo para las infancias, la competencia, organizada por la reconocida institución de la provincia, permitió vivir una verdadera fiesta deportiva con epicentro en Duarte Quirós y Bolívar.

El circuito, certificado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), atravesó lugares emblemáticos de la ciudad como la Costanera y la Cañada, en un recorrido veloz pensado para que los atletas puedan registrar marcas oficiales.

Las largadas, en todas sus categorías, se realizaron desde la sede del Colegio de Abogados.

Cada participante recibió un kit que incluyó la remera oficial confeccionada por Jacana y productos exclusivos.

Todos los que cruzaron la meta obtuvieron la medalla finisher, símbolo del esfuerzo y recuerdo de la competencia.