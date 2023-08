Exitosa participación cordobesa en los Juegos Evita Urbanos

Si realizamos un balance de esta primera edición de los Juegos Evita Urbanos, el resultado es más que positivo. Los deportes urbanos son una realidad a nivel mundial y el Comité Olímpico Internacional, en cada Juego Olímpico, va incorporando estas disciplinas.

Córdoba desde hace años viene trabajando en el desarrollo de estos deportes, acompañando a los deportistas, regulando las actividades, promoviendo la práctica e invirtiendo en infraestructura deportiva.

Todo eso se vio reflejado en los Juegos Evita, no sólo con una nutrida delegación cordobesa que participó, sino también siendo finalistas en todos los deportes, haciendo podio en varios de ellos.

Posiciones finales por disciplina

Sin dudas que el mayor logro fue la medalla de oro de Bartolomé Arhia Zurita en freestyle (rap). El cordobés llegó a la final con nueve batallas ganadas y no defraudó. El favorito se quedó con la última contienda tras vencer a su par de Buenos Aires en un verdadero espectáculo que cautivó la atención de todos los asistentes.

La primera medalla para Córdoba llegaría de la mano de la ajedrecista Oriana Tobares, al lograr el segundo puesto en la competencia individual sub 14. Luego, vendría el turno de festejar otra presea de plata por equipos para la misma categoría, posicionando al ajedrez cordobés nuevamente entre los mejores. Se trató de la primera medalla por equipos y la segunda individual de los últimos cuatro juegos. En el sub 16, si bien finalizó en el puesto 14°, hubo muy buenas actuaciones del primer tablero con Eliseo Gómez y del quinto con Agustín Izaza, quienes lograron 5,5 y 6 puntos respectivamente.

En tanto, en el básquet 3x3 sub 16, el equipo femenino llegó a la final de manera invicta, donde cayó ante Santa Cruz, logrando la medalla de plata para Córdoba. Por el lado de los varones, jugaron el partido por el tercer puesto y lo consiguieron, quedándose con el bronce. El sub 14 femenino finalizó en la 16° y el masculino en la 17° ubicación.

Quien también hizo podio fue Yair Santini en parkour, consiguiendo dos medallas de bronce, una en la categoría skills y la otra en la final all around. En la categoría speedrun se ubicó en el sexto lugar. En tanto que Juanita Sánchez finalizó quinta en speedrun y skills, y sexta en la final all around.

En skate, tres de los cuatro cordobeses disputaron la final. Los skaters terminaron ubicándose en las siguientes posiciones: 4° Máximo Leónidas, 5° Delfina Skrypnik, 8° Agustina Picone y 10° Fermín Priotti.

El breaking fue otra de las disciplinas con importantes logros para el desarrollo de la actividad en Córdoba. En las categorías Top Tock y Footwork, Jason Di Martile y Emilí Vetere superaron las preliminares y entraron al Top 8. En tanto en la categoría 1vs.1, Jason se ubicó en el Top 4 y Emilí en el Top 8. Es la primera experiencia de batallas a nivel nacional de los representantes, consiguiendo ambos excelentes resultados.

En BMX Freestyle, el rider cordobés Pablo Carreño se metió en la final y obtuvo el 6° puesto en la categoría sub 17.

Finalmente, en escalada Aimara Baldasare fue la única cordobesa finalista de la Copa de Oro, quedando en la séptima ubicación entre 24 participantes. En tanto que Abril Cisternas se ubicó en el cuarto lugar de la Copa de Plata (12° en la general). Por el lado de los varones, Néstor Brito y Amiel Mariño finalizaron 17° y 20° respectivamente.

Con los Juegos Evita Urbanos ya concluidos, queda claro que más allá de los resultados obtenidos, lo importante fue la participación de todos, el intercambio de experiencias y el aliento de toda una delegación cada vez que un cordobés estaba en competencia.