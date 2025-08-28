Expectativa total: entradas agotadas para el duelo entre Argentina y Venezuela

La Selección argentina volverá a presentarse en el Estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre ante Venezuela, por la última fecha de local de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La expectativa fue inmediata: en menos de cuatro horas se agotaron las entradas disponibles a través de la web oficial.

El encuentro tiene un atractivo especial, ya que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino vistiendo la camiseta albiceleste. Esta posibilidad generó una fuerte demanda de localidades, que primero completó la capacidad en las populares y luego en las plateas.

El canje de entradas se llevará a cabo en las boleterías del estadio en las siguientes fechas:

Sábado 30/08, de 9:00 a 13:00.

Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09, de 9:00 a 15:00.

El Monumental abrirá sus puertas el día del partido a las 16.30, cuatro horas antes del inicio del juego.

La sanción de FIFA

El encuentro también estará marcado por una medida disciplinaria de la FIFA hacia la AFA, a raíz de los cánticos discriminatorios registrados frente a Colombia. Como consecuencia, la tribuna Centenario Baja será ocupada exclusivamente por niños de distintos clubes y organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la discriminación.

En tanto, en la Centenario Alta se desplegará una bandera alusiva a la lucha contra la violencia y los discursos de odio en el fútbol.

Precios de las entradas

Los valores de las localidades para ver a la Selección oscilaron entre los $90.000 de las populares y los $480.000 de las plateas San Martín y Belgrano Media. Las personas con discapacidad debieron realizar la gestión previa en línea y retirar sus tickets antes del partido.

Con entradas agotadas, expectativa máxima y el condimento de lo que puede ser la despedida oficial de Lionel Messi ante el público argentino, el Monumental se prepara para otra jornada histórica.