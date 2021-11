Se vienen semanas claves en Independiente. El club afrontará las elecciones el 19 de diciembre, con Fabián Doman como principal candidato confirmado de la oposición. A poco más de un mes de los comicios, el periodista explicó su proyecto, opinó de la gestión de Hugo Moyano y se refirió a la barra brava.

"Loco no estoy. Hay un proyecto, con mucha gente que estamos trabajando. Es un proyecto de gobierno, un proyecto económico. Vamos a armar un proyecto deportivo. La etapa nuestra, si es que ganamos, es una etapa de transición. Son cuatro años de transición, donde trataremos que todo sea lo más rápido posible", explicó el conductor en una entrevista con El Show del Fútbol (América).

En ese sentido, agregó que le "encanta el desafío" y que "se armó un equipo muy sólido", junto a Néstor Grindetti -intendente de Lanús- y el conductor Juan Marconi (hijo de el exárbitro Guillermo Marconi). "Estamos viendo si hacemos la presentación de la lista antes o después del domingo", dijo. Y añadió: "Independiente requiere que estemos las 24 horas en el club".

A su vez, Doman opinó de la gestión de Hugo Moyano: "No sé cómo está vinculado económicamente al club. No sé si ganamos y al día siguiente tengo relación con un expresidente o un acreedor". Y sentenció: "Independiente no está mal gestionado, Independiente está no gestionado".