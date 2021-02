Facundo Campazzo se refirió a cómo vive su proceso de adaptación a la NBA junto a la franquicia que fue finalista de la Conferencia Oeste en la temporada anterior y admitió que busca “mejorar y no cometer errores pero haciendo el juego de siempre con mi identidad y mi ADN”.

En una charla para diferentes medios a través de Zoom, el base cordobés se refirió a su actualidad con la franquicia que cuenta con una marca de 17 partidos ganados y 14 derrotas.

“Llegué a un lugar diferente y sabía que había que adaptarse y sigo intentándolo lo más rápido. Hace 4 meses estaba jugando en otra liga, otro país y de un día a otro un cambio de 360 grados. Sabía a qué venía y que iba a llevar su proceso, pero me siento con la confianza y estoy conociendo a mis rivales y la NBA”, indicó el ex Real Madrid de España y UCAM Murcia de la ACB española.

“Me sentí mejor contra los equipos ante los cuales jugué por segunda vez y cada día que pasa me siento mejor. Son compañeros diferentes y una manera diferente de jugar, pero intento disfrutarlo”, aseguró.

Por otro lado, el jugador que tuvo sus inicios en el club Municipal de Córdoba, se refirió a cómo es la relación con el entrenador principal, Malone y reconoció que “es muy cercano al jugador y siempre está pendiente”.

“Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández), Pablo (Lasso) y atento a si tenemos una sugerencia o disponible en su oficina y hay buena relación entre ambos, Es importante con la cantidad de partidos, pero él siempre me indica que siempre debo ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Obviamente la adaptación no era fácil, pero siempre me sentí respaldado por mis compañeros y ellos me dan confianza.

Campazzo tiene en lo que va de su primera temporada, de 28 encuentros en cancha, 5.4 puntos de promedio, 0.9 rebotes, 2.1 asistencias. 0.9 robos, para los 15.4 minutos que pisa el parqué.

En otro tramo de la entrevista, Campazzo, ante la requisitoria de Télam sobre cuáles son los pedidos del staff técnico y de su entrenador Malone para modificar o corregir en su juego afirmó que: “No hay mucho tiempo para entrenar como equipo, porque es partido, descanso, partido y libre”.

“Es como un mundial de 7 meses y entonces te hacen hincapié es la toma de decisiones: Si tenés un tiro abierto no dudes y hacelo; si lo metés bien y si lo errás sigue siendo un buen tiro, me dicen”, señaló el base.

“Después, te dicen que no hay que cometer errores en cancha, que el equipo siga con fluidez, que siga haciendo mi juego con mi identidad y mi ADN, mejorándolo un poco y sin errores, que mis compañeros estén contentos jugando conmigo. Eso no es fácil porque era un grupo consolidado de años, pero es parte de la adaptación", aseguró.

La energía y la entrega que el jugador de la Selección Argentina, subcampeona del mundo en la China 2019, son parte de la marca registrada en su desembarco en la NBA, algo que muchos en Estados Unidos no conocían y distinguen al base.