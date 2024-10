Resultados destacados:

Sábado

• Falcons (4) vs Popeye (0)

En el primer encuentro, Yaferson López, as de Falcons, brilló con un histórico "no hit, no run" en solitario, lanzando el partido completo, ponchando a 12 rivales y otorgando solo dos boletos. La victoria fue para Falcons por 4 a 0.

• Falcons (1) vs Popeye (5)

Popeye no tardó en tomar revancha. Con una sólida actuación de Luis González desde la lomita, quien trabajó seis innings y ponchó a ocho rivales, Popeye se llevó la victoria por 5 a 1. Destacaron Bautista Ramón y Joseito Gerez con el bate.

• Arias (3) vs Cachorros (4) En un juego que se fue a extrainning, Cachorros logró una victoria épica frente a Arias. El veterano Diego Echeverría lanzó 7 innings y 2/3, mientras que Matías Alvarado, con un doble en el octavo inning, impulsó las carreras decisivas.

• Arias (2) vs Cachorros (1)

Arias celebró su primera victoria de la temporada con Rodrigo Bruera a la cabeza. Bruera, ex miembro de la selección nacional, brilló con un cuadrangular y un doble, anotando las dos carreras y empujando una más para el triunfo por 2 a 1.

Domingo

• Falcons (4) vs Cachorros (14)

Cachorros aplastó a Falcons con un contundente 14 a 4, propinado por la vía del K.O. Los locales desataron una ofensiva imparable de 13 hits, destacando Franco Pizzoli y Guillermo Gerdel.

• Falcons (6) vs Cachorros (7) Cachorros continuó su buen momento con una nueva victoria sobre Falcons, 7 a 6. Matías Alvarado, con tres hits, tres anotadas y dos impulsadas, fue la figura del partido.

• Arias (5) vs Popeye (3)

La sorpresa del día la dio Arias, que derrotó a Popeye por 5 a 3, con una destacada actuación del quisqueyano Camilo de Jesús y Luis "El Gocho" Carrera, quienes lideraron la ofensiva celeste.

• Arias (0) vs Popeye (3)

En el último partido del fin de semana, Popeye cerró con una victoria de 3 a 0, gracias a la impecable labor monticular de Eduardo Rojas. Con este triunfo, Popeye se consolida en el segundo lugar de la tabla.

Clasificación:

1 Falcons 9 3 0

2 Popeye 7 4 0

3 Daom 4 3 0

4 Cachorros 5 6 0

4 Patriots 3 4 0

6 Arias 2 10 0

Próximos encuentros: Este fin de semana, la acción continúa en Córdoba, donde los equipos de Buenos Aires se medirán contra los de Salta.

Octubre 26 (Sábado)

• 10:00 Daom vs Popeye – Club Dolphins

• 10:00 Cachorros vs Patriots – Camping San Martín

• 15:00 Patriots vs Cachorros – Camping San Martín

• 15:00 Popeye vs Daom – Club Dolphins

Octubre 27 (Domingo)

• 10:00 Daom vs Cachorros – Camping San Martín

• 1:000 Popeye vs Patriots – Club Dolphins

• 15:00 Patriots vs Popeye – Club Dolphins

• 15:00 Cachorros vs Daom – Camping San Martín