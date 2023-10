Falleció Carlos Alfredo "Chupete" Guerini

Falleció a los 74 años Carlos ‘Chupete’ Guerini.

El 10 de marzo de 1949 nació en Córdoba, Argentina, Carlos Alfredo Guerini Lacasia. Delantero de demarcación, debutó como profesional en 1966 en el General Paz Juniors de su ciudad natal. Apodado ‘el Chupete’, en 1970 se fue al Club Rosario Puerto Belgrano, donde solo estuvo una temporada. En 1972 firmó por el Belgrano y en 1973 fichó por Boca Juniors.

Fue en aquella época en la que fue convocado por la selección argentina, y se convirtió en el héroe de la albiceleste al marcar un gol clave que permitió a Argentina clasificarse para el Mundial de Alemania 1974.

Era elegancia y calidad en la cancha. Cada vez que lo comparaban, Chupete respondía de con su frase de cabecera: "a mi me interesaba el dinero pero más me gustaba jugar al fútbol".

Precisamente y justo después de ese partido, lo contrató el Málaga español, donde coincidió con sus compatriotas Rodolfo Vilanova y Sebastián Viberti. Sufrió el revés de no ir con Argentina al Mundial, y Guerini tuvo un relativamente discreto paso por el Málaga, con tres goles en 24 partidos (uno de ellos al Real Madrid). En su segundo año en La Rosaleda jugó aún menos, 17 partidos, y marcó cuatro goles, pero no pudo evitar el descenso del equipo boquerón.

El verano de 1975, para su sorpresa, el Real Madrid se interesa por su fichaje y lo contrata. Su primer año fue complicado y jugó solo 16 partidos, con dos goles, ambos en un mismo partido ante el RCD Español. El Real Madrid ganó la Liga ese año. En su segunda temporada en el equipo blanco tuvo registros parecidos (17 partidos, cuatro goles). En su tercer año jugó 21 encuentros y marcó tres goles y ya en la 78/79 jugó solo 13 partidos y marcó dos goles. En cuatro años ganó tres Ligas con los blancos.

Un día decidió volver a Córdoba. Y Talleres fue el destino. “Cuando fui del Real Madrid a Talleres, les dije a los españoles: ‘Me voy, me voy y me voy’. Perdí dos años de contrato y un montón de cosas. Fue en el ‘79″. Había tenido una charla previa con Amadeo Nuccetelli, prócer histórico de la institución de barrio Jardín, que estaba por Sevilla para comprar a Bertoni. Por otra acción de destino, terminó vistiendo los colores del club cordobés.

Fumador empedernido durante toda su carrera, Guerini tuvo a sus cuatro hijos en España y viven aquí. Él mismo y su esposa vivieron muchos años en España tras su retirada, pero desde hace unos vive de su pensión española en el barrio cordobés del Cerro de las Rosas.