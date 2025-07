Falleció Hulk Hogan: el adiós a una leyenda del ring

Terry Gene Bollea, mundialmente conocido como Hulk Hogan, falleció este jueves a los 71 años en la ciudad de Clearwater, Florida, producto de una falla cardíaca. Según informó el sitio especializado TMZ Sports, el exluchador fue trasladado de urgencia desde su domicilio, pero los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

Durante la mañana, servicios de emergencia acudieron a su residencia tras un llamado por una situación crítica. Testigos señalaron que varias unidades policiales y ambulancias se mantuvieron en el lugar mientras se le practicaban maniobras de reanimación.

Considerado una de las personalidades más influyentes en la historia de la lucha libre, Hogan fue protagonista de los años de mayor popularidad del entretenimiento deportivo. Su estilo enérgico, sus gestos exagerados y su estética particular lo convirtieron en un emblema cultural que trascendió el ring.

En los años ‘80 y ‘90 encabezó combates históricos frente a figuras como Andre the Giant, Randy Savage, Ultimate Warrior y The Rock. Su ingreso al Salón de la Fama de WWE en 2005 fue una coronación a su trayectoria, aunque fue removido en 2015 tras la filtración de un video con declaraciones racistas. Años después fue reincorporado como parte del grupo New World Order, que él mismo fundó en su etapa como “Hollywood Hogan”.

Más allá del cuadrilátero, Hogan también desarrolló una carrera como actor y figura televisiva. Debutó en el cine con Rocky III y protagonizó diversas películas y un reality familiar emitido por VH1. En 2024, tuvo un breve paso por la arena política al participar en un acto de la Convención Nacional Republicana, donde expresó públicamente su apoyo a Donald Trump.

La última aparición pública de Hogan fue en mayo de 2025, durante la presentación de una nueva liga de lucha amateur, Real American Freestyle, un proyecto que lo entusiasmaba especialmente.

Su muerte causó un profundo impacto en el ambiente del entretenimiento deportivo, que lo reconoce como uno de los principales impulsores del fenómeno global que representa hoy la lucha libre profesional.