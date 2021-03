Talleres no tuvo un arranque ideal en la Copa de la Liga. Luego de un gran desempeño en la Copa Maradona, donde quedó a un punto de jugar la final contra Boca, el elenco de Alexander Medina no logró el inicio pretendido. Y frente al comienzo irregular, hinchas hicieron tendencia al presidente del club, Andrés Fassi, en Twitter.

Los cuestionamientos se dieron luego del 1-1 contra Sarmiento. Inició ganando el Verde con tanto de Gabriel Graciani, pero la T consiguió rescatar un punto en el último minuto gracias a Rafael Pérez. Con 5 puntos de 12, los fanáticos se expresaron contra el titular de la institución.

Las críticas rondaron en torno a tres aspectos: la falta de "refuerzos de jerarquía", el flojo rendimiento del cuadro de Medina y, por último, la venta de Tomás Pochettino, figura del campeonato anterior, a "bajo precio", sin hallar un reemplazante. Con la combinación de esos elementos, Fassi llegó a ser 9° TT (Trending Topic) en Twitter durante poco más de una hora.

Me gustaría que si Fassi vuelve a la 🇦🇷 algún periodista le pregunte que carajo pasó con los refuerzos de categoría. Y más me gustaría que responda directamente y no con tantas vueltas