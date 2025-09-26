Faustino Oro hizo historia: campeón en Madrid y récord mundial con 11 años

Faustino Oro continúa marcando hitos en el ajedrez internacional. Con apenas 11 años, el argentino se coronó campeón del torneo Prodigios y Leyendas, disputado en Madrid, y quebró la barrera de los 2.500 puntos Elo, cifra inédita para un jugador de su edad.

Oro, sexto preclasificado entre los diez participantes, terminó invicto y con 7,5 puntos, aventajando por 1,5 a sus escoltas Alan Pichot (España) y Julio Granda (Perú). En la última ronda igualó una exigente partida frente al gran maestro peruano, lo que le permitió asegurarse el título y su primera norma de gran maestro.

La actualización del ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), prevista para el 1 de octubre, lo incluirá entre los diez mejores ajedrecistas argentinos. De esta manera, se convierte en el jugador más joven en alcanzar los 2.500 puntos Elo en la historia del ajedrez.

El logro de Oro estuvo acompañado por debates en redes sociales, donde surgieron acusaciones infundadas sobre presuntos arreglos de partidas. Sin embargo, tanto organizadores como participantes desmintieron estas versiones, y valoraron la actuación del argentino.

El próximo desafío de Oro será el Campeonato Argentino, a disputarse en noviembre, donde intentará continuar su ascendente carrera. Si logra quedarse con el título, con 12 años recién cumplidos, superará ampliamente el récord de precocidad de Hugo Spangenberg, quien lo obtuvo a los 18 años.