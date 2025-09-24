Faustino Oro hizo historia: con 11 años consiguió su primera norma de Gran Maestro

Faustino Oro volvió a escribir una página histórica en el ajedrez internacional. Con apenas 11 años y tras un arranque formidable en el torneo Leyendas & Prodigios 2025, que se disputa en Madrid, el joven maestro internacional argentino consiguió su primera norma de Gran Maestro, uno de los requisitos indispensables para alcanzar el título más alto de la disciplina.

El rendimiento de Oro ha sorprendido a todos: sumó 6 puntos en 7 partidas, con un nivel de juego comparable al de la élite (rendimiento de 2790). De este modo, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en obtener una norma de GM, solo por detrás del actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

Este hito se suma a otro logro reciente: superar los 2500 puntos de ELO, la puntuación mínima exigida para aspirar a ser Gran Maestro. Ahora, el argentino necesita conseguir dos normas más para completar el camino hacia la máxima distinción.

Su historia también despierta admiración fuera del tablero: comenzó a jugar en plena pandemia, a los 6 años, cuando su padre lo introdujo en la plataforma Chess.com para mantenerlo entretenido en casa. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica y hoy es considerado uno de los mayores talentos juveniles del deporte ciencia.

📌 Qué significan los títulos en ajedrez

Candidato a Maestro (CM): Jugadores que superan los 2200 puntos de ELO.

Maestro FIDE (FM): Otorgado a quienes alcanzan los 2300 puntos de ELO.

Maestro Internacional (IM): Requiere 2400 puntos de ELO y tres normas obtenidas en torneos de alto nivel.

Gran Maestro (GM): El título máximo. Para conseguirlo se necesitan tres normas de GM y superar los 2500 puntos de ELO.

A pocos días de cumplir 12 años, Faustino Oro ya figura en la lista de los talentos más precoces de la historia del ajedrez. Si logra las dos normas que le restan antes de marzo de 2026, podría convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos.