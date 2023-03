Fecha 1 del Torneo Oficial Damas "A"

Pasado el mediodía de este sábado, Córdoba Athletic debutó con triunfo de visitante ante Barrio Parque en un juego que dejó 9 goles.

Las locales aventajaron a sus rivales con un parcial de 4-1 en el primer cuarto. Victoria Mammana (1'), Florencia Vivas (5') y Daiana Pacheco (10' y 14') concretaron para el "verde" mientras que Federica Moggia (4`) anotó para las de Jardin Espinosa el transitorio empate.

Luego Celina Corradi (21'), Paula Bortoletto (40'), Agustina Rossi (46') y nuevamente Bortoletto (52') protagonizaron con sus goles la remontada del Córdoba Athletic para la victoria en barrio Parque Capital.

En Los Bulevares se concretó el primer partido con shoot out (desde esta temporada habrá shoot out -primera serie de 3 shoot out- en aquellos encuentros que finalicen con empate, y el ganador de la definición sumará puntos bonus) de la temporada; es que la igualdad 0-0 entre Palermo Bajo y Tala RC llevó a la definciòn donde las locales ganaron 3-2 y sumaron punto bonus.

En la "Lomita", Universitario venció a Universitario "Rojo" por 5-1.Juliana Rios Ferreyra (10', 32', 42', 44') y Lucia Fornari (40') marcaron para el ganador en tanto Alina Martin (20') marcó el momentáneo empate para la "U" Rojo.

En el Polideportivo Municipal de Río Cuarto, las locales de Universidad Nacional vencieron a La Tablada por 3-1 con goles de Maria Emilia Alonso (4'), Malena Cavigliaso (8') y Martina Bosio (32'). Josefina Rubenacker (18') anotó el descuento para las "azulgranas".

TABLA de POSICIONES:

Jockey Club 3 1

Universitario 3 1

Univ. Nac. de Rio IV 3 1

Córdoba Athletic 3 1

Palermo Bajo 2 1 1

Tala RC 1 1

Uru Cure RC 0 0

La Salle HC 0 0

Barrio Parque 0 1

La Tablada 0 1

Universitario “Rojo” 0 1

Jockey Club “B” 0 1

Fotos: gentileza Edgardo Corrales