Federal A: Córdoba va por todo

El Torneo Federal A se calienta y el fútbol cordobés se posiciona con fuerza en la fase decisiva. La última fecha de la fase campeonato dejó resultados mixtos para los representantes de nuestra provincia, pero con una constante positiva: la clasificación a los Cuartos de Final para Sportivo Belgrano y Argentino de Monte Maíz, y un logro compartido para los tres equipos de Córdoba —incluido Atenas de Río Cuarto— que aseguraron su lugar en la Copa Argentina 2026.

Sportivo Belgrano: cachetazo a tiempo y a pensar en las finales

La “verde” de San Francisco tuvo una tarde para el olvido en Chivilcoy, donde cayó goleado por 3-0 ante Gimnasia. El equipo de Sergio Maza "entró dormido al partido" y en apenas seis minutos ya perdía por dos tantos. Marcos Salvaggio y Germán Sosa, ambos de Gimnasia, marcaron en los primeros minutos, y Nazareno Gómez sentenció el encuentro en el complemento.

Pese a la derrota, Sportivo Belgrano terminó primero de su grupo (aunque otra fuente indica que finalizó segundo en la Zona B), lo que le otorga una valiosa ventaja deportiva: definirá de local hasta una posible final por el ascenso.

Ahora deberá "barajar y dar de nuevo", preparándose para visitar a Deportivo Rincón de Neuquén en los cuartos de final. El propio entrenador, Sergio Maza, consideró que "estos cachetazos así a tiempo son buenos porque también te ubican".

Argentino de Monte Maíz: el clásico con Atenas de Río IV que abrió las puertas

La alegría cordobesa llegó desde Monte Maíz, donde Argentino se impuso 1-0 a Atenas de Río Cuarto en el clásico cordobés. El "Raya" se metió en la tercera fase del certamen gracias a un gol de Leonardo Javier López a los 11 minutos del complemento. Con este triunfo, Argentino de Monte Maíz selló su pase a los cuartos de final, finalizando en la tercera plaza de la Zona A. Su próximo rival será Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Para Atenas de Río Cuarto, la derrota significó la frustración de su sueño de ascenso directo, y ahora deberá jugar la reválida por el segundo ascenso. Sin embargo, el "Albo" también tiene motivos para celebrar un logro importante.

Los tres de Córdoba hacen historia en la Copa Argentina 2026

Un punto crucial que destaca la jornada es el rendimiento colectivo de los equipos de la provincia. Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Sportivo Belgrano finalizaron entre los cinco primeros puestos en sus respectivos grupos. Esta posición asegura que los tres conjuntos cordobeses jugarán la edición 2026 de la Copa Argentina, un hito significativo para el fútbol provincial que garantiza visibilidad y oportunidades a nivel nacional.

Con Sportivo Belgrano y Argentino de Monte Maíz ya en carrera por el ascenso, el Federal A promete emociones fuertes y la posibilidad de ver a más de un representante cordobés peleando por el salto de categoría. La provincia se ilusiona con la continuidad de este buen presente.

FAV