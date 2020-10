Roger Federer deslizó la posibilidad de que su regreso a la competencia, ya con 39 años de edad, podría producirse en el abierto de Australia, cuya realización se extenderá entre el 18 y el 31 de enero próximos.

El gran tenista suizo se encuentra en periodo de recuperación, tras una lesión en una de sus rodillas. En ese sentido aclaró que sólo volverá a la competencia si se encuentra ciento por ciento físicamente.

“Estoy yendo en el camino correcto. Estoy volviendo gradualmente, sin presiones y tomándome mi tiempo. Solo decidiré volver a los torneos cuando esté al 100% físicamente. Parece que podría regresar para el Open de Australia 2021, aunque aún no está confirmado totalmente. Tendré que ver cómo va la recuperación en las próximas semanas”, dijo en una charla con la revista Schweizer Illustrierte.

Federer ha estado inactivo en casi todo 2020. Sobre su retiro de la actividad, fue concreto: “He estado pensando en muchas ideas, pero mientras me divierta y me sienta competitivo en el circuito, seguiré jugando al tenis. Después de eso, me enfocaré en mi familia, en mi fundación y en mis patrocinadores. Estoy muy interesado en temas de negocios, pero no tengo nada definitivo. No quiero planear todavía nada”, sentenció quien fue durante muchos años el número uno, actualmente en el cuarto lugar en el escalafón mundial.