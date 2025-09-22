Femenino: las Piratas golearon a Independiente y se metieron en cuartos de final

El femenino de Belgrano consiguió un triunfo clave en la octava fecha de la Primera División. El equipo de Tatiana “Pomu” Sánchez derrotó 4-1 a Independiente y se metió en los Cuartos de Final del campeonato, cuando todavía resta una jornada para el cierre de la fase regular.

El partido había comenzado cuesta arriba para las Piratas: el Rojo se puso en ventaja en el primer tiempo, desde los doce pasos. Pero en la segunda mitad apareció Romina Núñez para empatar rápidamente.

Cuando el duelo parecía encaminarse al empate, las Celestes reaccionaron en el tramo final. Guillermina Grant puso el 2-1 sobre los 86 minutos y, en tiempo de descuento, Núñez convirtió dos veces más para firmar su triplete y decretar la goleada.

Con este triunfo, Belgrano llegó a 16 puntos y quedó como escolta de Boca Juniors, que suma 17 pero con un partido más. Las de Alberdi todavía tienen la chance de cerrar esta fase en lo más alto, cuando enfrenten a Platense en la última fecha.

El pase a los Cuartos de Final ya está garantizado: los dos primeros de cada zona avanzan directo, mientras que los equipos que terminen entre el tercero y el sexto lugar deberán disputar un playoff adicional.