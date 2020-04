Como hizo hace dos semanas en el de Australia, el piloto de Ferrari Charles Leclerc también se impuso en el Gran Premio de virtual de China, en el que desde el simulador de su casa ganó por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y con el arquero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, en la decimoquinta posición.

He won in Melbourne... he wins in Shanghai! 👑@Charles_Leclerc makes it back-to-back #VirtualGP wins!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO