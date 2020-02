Argentinos Juniors y Racing no pasaron del empate. Tanto el Bicho tenía la posibilidad de dormir esta noche en la punta del campeonato, como Racing, que quería acercarse y pelear de forma definitiva este campeonato. Ninguno logró el objetivo, y ambos jugaron para River. Edwar López había abierto el marcador, mientras que Tiago Banega lo empató en el complemento.

Un tremendo arranque de Argentinos Juniors, Hauche subió por izquierda, tiró el centro atrás para Quintana, que remata y ataja Arias, pero en el rebote, Edwar Lopez pone el 1-0 para el Bicho.

Racing monopolizó la pelota, pero sin profundidad para amenazar al arco de Chaves. Un Bicho que se replegó y se acomodó para jugar a la contra, aprovechando los espacios que dejaba el actual campeón de la Superliga.

El equipo de Beccacece se lo veía incómodo, con jugadores fuera de sus posiciones naturales, y eso hacía que a pesar de tener por más tiempo la pelota, no tenga ni la claridad ni el fútbol para inquietar a un Argentinos muy seguro.

La tónica no cambia en el complemento: Racing no sorprendía, no había un cambio de ritmo, no aparecía Matías Rojas, incómodo partido para Lisandro López que tenía que bajar porque la pelota no le llegaba. La Academia no encontraba soluciones a lo que el partido planteaba.

Pero siempre lo que el juego no te da, la pelota parada te lo soluciona: de un corner cerrado de Matías Rojas, Tiago Banega lo desvia en el primer palo y se le cuela a Chaves para la igualdad. Racing en ese momento despertó y empezó a someter a Argentinos, con la presencia de Cvitanich, fue otro equipo.

Pero ninguno de los dos supo cómo romper el empate en los minutos finales, y la igualdad fue definitiva. Resultado que a ninguno de los dos los conforma, ya que el Bicho se sintió puntero por largos minutos, pero el gol del empate de la visita le negó esa posibilidad. Tampoco el equipo de Beccacece mostró grandes luces y no pudo acercarse a la zona de privilegio. Argentinos recibirá a Lanús en la próxima fecha, mientras que Racing empezará a definir su futuro en la Superliga en el clásico de Avellaneda en su casa ante Independiente.