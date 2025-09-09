Las Eliminatorias europeas continúan a toda marcha, brindando partidos que capturan la atención de todos los fanáticos del fútbol. La última jornada estuvo cargada de emociones, destacándose un vibrante encuentro entre Israel e Italia que dejó un saldo de nueve goles y un resultado tan cambiante como inolvidable.

Un Duelo de Nueve Goles en Hungría

La selección de Genaro Gattuso visitó a Israel en el estadio Nagyerdei de Debrecen, Hungría, donde los israelíes ejercen su localía. El partido fue una verdadera montaña rusa: Italia estuvo dos veces abajo en el marcador, marcó dos goles en contra y presenció un tanto rival apenas segundos después de un empate propio.

Israel golpeó primero a los 16 minutos con un autogol de Manuel Locatelli. Pese a un remate en el travesaño del mismo Locatelli, Italia logró la igualdad a los 40 minutos gracias a Moise Kean, quien recibió de Mateo Retegui y definió cruzado para el 1-1. Sin embargo, la segunda mitad trajo más drama: Manor Solomon generó una gran jugada individual que culminó en el gol de Eliel Peretz a los siete minutos, volviendo a poner a Israel arriba 2-1. La respuesta italiana fue casi inmediata: solo 11 segundos después de sacar del medio, Kean volvió a aparecer para poner el 2-2.

El impulso italiano se tradujo en una ventaja por primera vez en el partido, con Mateo Retegui como protagonista. Tras un lateral, el ítalo-argentino ex Boca asistió de taco a Matteo Politano, quien remató para el 3-2 a los 14 minutos del segundo tiempo.

Lo más increíble aún estaba por venir: ¡cuatro goles en los últimos 10 minutos!. Giacomo Raspadori, que había ingresado por Keane, amplió la ventaja para Italia a los 38 minutos, poniendo el 4-2. Pero Israel no se rindió y Alessandro Bastoni marcó otro autogol para la Azzurra a los 42, y dos minutos después, Eliel Peretz volvió a cabecear tras una pelota parada para el increíble 4-4. Con la obligación de ganar, Italia encontró el desahogo final a través de Sandro Tonali, cuyo remate desde lejos se coló entre varios jugadores, sorprendiendo al arquero y sellando el 5-4 definitivo.

Con esta agónica victoria, Italia suma nueve unidades en cuatro partidos, ubicándose segunda en el Grupo I detrás de Noruega (12 puntos). Los dirigidos por Gattuso tienen por delante duelos clave ante Estonia (visitante) y nuevamente frente a Israel (local) para consolidar su objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Sorpresas y Goleadas en Otros Grupos

La jornada no solo tuvo a Italia como protagonista. La sorpresa del lunes la dio Kosovo, que derrotó 2-0 a Suecia en el Grupo B con goles de Elvis Rexhbecaj y Vedat Muriqi. Este resultado deja a Kosovo segundo en su zona y, por ahora, en puestos de repechaje, mientras que Suecia (con figuras como Viktor Gyökeres y Anthony Elanga) se complica y está tercera.

Por el mismo Grupo B, Suiza continuó su paso firme goleando 3-0 a Eslovenia, liderando su grupo con seis unidades.

Además, se registraron otras goleadas: Croacia venció 4-0 a Montenegro y lidera el Grupo L con 12 puntos, en una pelea codo a codo con Chequia.

Dinamarca también hizo lo suyo, derrotando 3-0 a Grecia por el Grupo C.

Este martes, se cerrará esta ventana de fecha FIFA con los siguientes partidos: