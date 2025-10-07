FIFA sancionó a River por incidentes durante el Mundial de Clubes

La FIFA confirmó una sanción económica para River Plate tras los episodios ocurridos durante los tres encuentros que disputó en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, frente a Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité Disciplinario, la institución de Núñez deberá abonar 88 mil dólares por los cánticos discriminatorios entonados por parte de su parcialidad en distintos momentos de los partidos.

El texto oficial también advierte que, en caso de no cumplir con el pago dentro de los próximos tres meses, el estadio Monumental podría sufrir un cierre parcial del 25% de su capacidad en el siguiente compromiso que el club dispute como local.

Además, la FIFA impuso una multa adicional de 8 mil dólares por otros comportamientos considerados contrarios al reglamento: lanzamiento de objetos, uso de pirotecnia y la presencia de una bandera no autorizada en las tribunas.

Según detalla el informe disciplinario, los hechos incluyeron cánticos homofóbicos y racistas, insultos hacia jugadores rivales —entre ellos el arquero Esteban Andrada, ex Boca— y el encendido de bengalas y cigarrillos en zonas restringidas del estadio.