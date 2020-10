Se viven tiempos díficiles en uno de los colosos en Inglaterra. El Manchester United no ha comenzado bien en la Premier y la situación de su entrenador está muy resistida por los hinchas. Encima, ahora se ha sumado una rebelión de una parte sustancial del vestuario por el destrato hacia Sergio Romero.

El noruego no ha incluído al ex arquero de la Selección Argentina en la lista de la Champions League. El primer encontronazo se produjo sobre la recta final de la temporada pasada, cuando Solskjaer decidió prescindir de los servicios del arquero argentino en las semifinales de las pasadas FA Cup ante Chelsea y en las semifinales de la Europa League contra Sevilla pese a que el ex Racing venía siendo el titular en ambas competiciones. Las eliminaciones del United potenciaron el conflicto en ciernes.

Según informó ESPN UK, el mayor detonante fue la exclusión de Romero para las competencias europeas, sumado al impedimento para que el arquero se marche a otro club sobre el filo del cierre del libro de pases en Inglaterra. Uno de los actuales líderes de la Premier, el Everton, lo tenía en sus planes.

“Sus decisiones han llevado a los miembros del vestuario del United a expresar su simpatía por Romero y muchos sienten que ha sido injustamente congelado después de cinco años de servicio”, informó ESPN.

Ahora sólo resta esperar alguna chance de poder fichar por algún club de la Major League en los Estados Unidos, para no quedar parado hasta el año que viene. También existe una remota chance de poder regresar a nuestro país para jugar en Racing. Víctor Blanco, su presidente, en las últimas horas mostró su deseo de repatriarlo, aunque lo económico podría ser un impedimento.