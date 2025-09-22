Fin de semana a pleno deporte en el Polo Deportivo Kempes

El Polo Deportivo Mario Alberto Kempes volvió a ser el epicentro del deporte cordobés durante el último fin de semana, con una agenda cargada de competencias que incluyeron ciclismo, taekwondo y tenis. El clima acompañó y las instalaciones recibieron a cientos de deportistas y familias en un marco de integración y alto rendimiento.

Gran Premio Primavera de ciclismo Organizado por la Federación Ciclista Cordobesa, el circuito del estadio fue escenario del Gran Premio Primavera 2025. La competencia reunió a ciclistas de todas las edades, con mangas para Elite, Sub 23, Junior, Máster A, B, C, D, E, además de categorías femeninas e infantiles. La convocatoria dejó en claro el crecimiento sostenido del ciclismo provincial y la consolidación del Kempes como sede de pruebas de nivel.

Córdoba Open 2025 de taekwondo Entre el viernes 19 y el domingo 21, el gimnasio del Kempes recibió a más de 170 taekwondistas para el Córdoba Open 2025, organizado por la Asociación Taekwondo Mediterránea y fiscalizado por la Federación Provincial. El evento incluyó un campus de entrenamiento con referentes nacionales como Jorge Álvarez (entrenador de la Selección), Lucas Guzmán (olímpico en Tokio), Adrián Ferrari y Gonzalo Vallejos. La competencia oficial se disputó con pecheras electrónicas Daedo Gen II y contó con delegaciones de Córdoba, provincias vecinas y Buenos Aires.

Inicio de la Liga Provincial de Iniciación de tenis El sábado comenzó la 5ª edición de la Liga Provincial de Iniciación, organizada por la Federación Cordobesa de Tenis. Con sedes en Córdoba Capital, Marcos Juárez, Río Tercero y Morteros, la propuesta está dirigida a jugadores Sub-10 a Sub-18 y busca fomentar la competencia desde etapas formativas. Con árbitros oficiales, reglamentos adaptados y medallas de reconocimiento, la liga se consolida como un semillero clave para el tenis provincial y nacional.

De esta manera, el Kempes volvió a reunir a tres disciplinas en un mismo fin de semana, confirmando su rol como el mayor polo deportivo de Córdoba.