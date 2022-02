Finalmente, Facundo Campazzo seguirá en Denver

El cordobés Facundo Campazzo no cambiará de equipo y seguirá jugando para Denver Nuggets.

El argentino estaba a la espera de saber si pasaba a otro equipo o no. En los últimos partidos el ex Real Madrid no tuvo mucha participación dentro de la cancha, lo que agigantó el rumor de un posible traspaso.

Con el Trade Deadline finalizado recientemente, el base ex Peñarol de Mar del Plata se asegura terminar la temporada en el mejor básquet del mundo.