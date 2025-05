Flavio Briatore: “Franco va a hacer las carreras que tenga que hacer”

Si bien Alpine oficializó a Franco Colapinto como piloto titular del equipo para las próximas cinco carreras, el ahora jefe del equipo, Flavio Briatore, dejó en la previa de las prácticas libres una frase que ilusiona a todos los fanáticos del argentino con respecto a su futuro en la escudería.

“Franco va a hacer las carreras que tenga que hacer. Leí que tenía cinco carreras, pero no, no hay ningún límite de carreras para él. Solamente tiene que ir rápido, no chocar y hacer puntos. Son tres cosas que le pido que tiene que hacer, no 10”, reveló Briatore en diálogo con el sitio Sky Sport de Italia.

Briatore concretó: “Si lo hace bien, pilotará todas las carreras, de eso no hay dudas”.

Y agregó, con respecto al reemplazo de Doohan tras no sumar puntos luego de las primeras seis fechas del calendario: “Debo decir que yo también esperaba más de Jack Doohan, quizás, a lo mejor, necesitaba un descanso”