Florencia Cucco, la coach deportiva que trabaja en Instituto

Florencia Cucco es profesora de educación física y se especializó en el coaching ontológico aplicado a deportistas. Trabajará con los jugadores de forma individual y grupal apuntando desde la comunicación, el cuerpo, la corporalidad y las emociones.

Florencia explica que es el couch deportivo: “Es una persona que acompaña a las personas, deportistas, equipos, entrenadores, dirigencia a que puedan potenciarse para lograr resultados de manera efectiva. Cada persona que toma coaching, o cada equipo que lo hace tiene el foco en crecer, aprender, generar nuevos hábitos, derribando creencias limitantes que ya no nos sirven y salir de la caja para empezar a desafiarnos. Trabajamos con el observador, un coach te acompaña con preguntas para que puedas ver lo que antes no veías, y al cambiar la mirada en la que vemos el mundo y el juego también cambian nuestras acciones y como consecuencia los resultados. Trabajamos con procesos, el coaching no es magia, simplemente es trabajo y compromiso. Sin compromiso no hay coaching, venimos a ser como los copilotos del deportista”.

Y añade sobre su trabajo con el plantel: “Vamos a comenzar con trabajos específicos desde lo mental, y lo emocional dentro y fuera de a cancha con todo el plantel. Trabajando todos los puestos, poniendo mucho foco en cuidarlos, potenciarlos, acompañarlos y potenciarlos. El proceso a veces es incómodo, pero con valentía. Solo los valientes se animan a crecer, me encontré con un hermoso equipo muy predispuesto y con muchas ganas de trabajar, con un cuerpo técnico muy abierto y con mucha energía para conectar a los jugadores con su potencial y una dirigencia a disposición de lo que necesitemos. Haremos intervenciones de equipo dentro y fuera de la cancha. Con conversaciones individuales por temas específicos para que ellos puedan mejorar su rendimiento. Lo propio con los arqueros, son un área importante en el grupo. Con entrenamiento mental en conexión con el juego y la cancha. También dialogamos con los lesionados, integramos a todos para sacar lo mejor de cada uno”.