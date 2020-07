Argentinos Juniors oficializó que Gabriel Florentín, integrante del plantel encabezado por Diego Dabove, dio positivo por coronavirus. "El jueves levanté fiebre y me hice el hisopado. El resultado estuvo hoy", contó el futbolista.

Florentín que lo vivió en carne propia, sostiene que mantiene las ganas de volver a los entrenamientos: "Es mejor que me haya contagiado en cuarentena y no cuando volviéramos a entrenar".

El volante del Bicho está aislado y sin síntomas en su domicilio de Laferrere, donde convive con su novia y su suegra, que también serán testeadas para no tener dudas sobre un posible contagio. "El médico del club está supervisando mi situación. Me pidió que me aísle y que trate de que mi familia se haga el análisis", agregó.