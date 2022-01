El Gobierno francés analiza exigir la vacunación contra el coronavirus a todo deportista que ingrese al país para competir en un evento deportivo.



Según adelantó una fuente del Ejecutivo galo a la agencia de noticias AFP, todo deportista que ingrese al país para competir deberá estar vacunado para poder ingresar al recinto donde se desarrolle el evento.



Esta medida se comenzaría a aplicar en los próximos torneos internacionales que organizará Francia como el torneo de las Seis Naciones de rugby, que está programado del 5 de febrero al 19 de marzo.



Lo mismo sucedería con el tradicional torneo de tenis, Roland Garros, que será a fines de mayo.



La semana pasada, la ministra de Deportes francesa, Roxana Maracineanu, había deslizado que el formato de burbuja sanitaria permitiría la participación de deportistas extranjeros no vacunados, como el caso del serbio Novak Djokovic.



Con esta nueva medida, el deportista no vacunado podrá ingresar al país pero necesitaría de un pase sanitario para entrar al establecimiento deportivo donde se llevará a cabo la competencia con la presencia de público.



Para evitar el escándalo de Djokovic en Australia, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, dijo el domingo que ya trabajaba en conjunto con las autoridades públicas para armar un reglamento "en tiempo útil" para recibir "a deportistas extranjeros no vacunados" en el segundo Grand Slam del 2022.

Télam