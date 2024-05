Francisco Cerúndolo cayó ante Karen Khachanov en el Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo (clasificado en el puesto 22 del ranking ATP) se despidió del Masters 1000 de Roma luego de caer ante Karen Khachanov por quinta vez en su carrera. El enfrentamiento, que tuvo lugar en el pintoresco court Nicola Pietrangeli del Foro Itálico, terminó con una victoria contundente de Khachanov por 6-2 y 6-4, en una hora y 33 minutos de juego.

A pesar de llegar al partido con un historial positivo contra rivales del top 20 en desafíos sobre polvo de ladrillo, Cerúndolo no pudo encontrar soluciones para superar a Khachanov, quien se ha convertido en una especie de "bestia negra" para los tenistas argentinos. A lo largo del encuentro, Cerúndolo tuvo sus oportunidades, pero no logró capitalizarlas, cometiendo el doble de errores no forzados que su oponente.

En una jornada soleada y calurosa en Roma, Cerúndolo comenzó con buen pie, pero Khachanov aprovechó las oportunidades que se le presentaron, rompiendo el servicio del argentino en momentos clave del partido. Aunque Cerúndolo logró quebrar el saque de Khachanov en el segundo set, no pudo mantener su ventaja y terminó cediendo el partido.

Esta derrota representa una frustración para Cerúndolo, especialmente después de su destacado rendimiento en el torneo de Madrid. Sin embargo, el joven tenista argentino seguramente buscará aprender de esta experiencia y continuar su progreso en el circuito profesional.