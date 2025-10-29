Francisco Cerúndolo sufrió, pero está en octavos del Masters de París

Francisco Cerúndolo pasó un examen de carácter. El número uno del tenis argentino venció a Miomir Kecmanović por 7-5, 1-6 y 7-6 y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París, tras casi dos horas y media de batalla.

El partido fue una montaña rusa. En el primer set, Fran se mantuvo firme desde el fondo y aprovechó su potencia para cerrarlo en los detalles. Pero en el segundo, se desmoronó: Kecmanović lo arrasó con su ritmo y se llevó el parcial casi sin oposición.

El porteño reaccionó. En el tercero llegó a estar 5-3 y con el saque para ganar, pero el serbio se la hizo difícil y llevó todo al tiebreak. Allí, Cerúndolo mostró su mejor versión, más agresivo y certero, para sellar el pase a octavos de final del último Masters del año.

El argentino sumó 14 aces, salvó 7 de 11 break points y ganó el 95% de los puntos con su segundo saque, una de las claves del triunfo.

Ahora, irá por un lugar en cuartos, ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner o el belga Zizou Bergs.