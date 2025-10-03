Franco Colapinto no tuvo un buen inicio en las dos primeras prácticas del Gran Premio de Singapur. El piloto argentino no se sintió cómodo con el A525 de Alpine y terminó 19.º en las dos tandas iniciales del circuito asiático.

En comunicación con la prensa, tras los ensayos, Colapinto mostró su frustración por no haber conseguido buenos tiempos. “No tengo el feeling con el auto como en otras semanas”. El rendimiento y los tiempos de ambos monoplazas de Alpine están lejos de ser competitivos. Al igual que en Monza y Azerbaiyán, la escudería francesa vuelve a caer en los últimos lugares.

En el caso de Colapinto, su mejor vuelta lo dejó a 2.425 segundos del registro de referencia, mientras que su compañero Gasly finalizó 16.º a 1.744 segundos.

El más rápido de la tanda fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, con un tiempo de 1:30.714. Detrás se ubicaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) a 132 milésimas y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) a 143 milésimas.

“Me está faltando estabilidad en la entrada y eso hace que el auto sea muy impredecible; en un circuito como este complica. Hay que trabajar mañana para estar mejor”, señaló ante las cámaras.

Este sábado continuará la acción en Marina Bay: